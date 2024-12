Jäger schießt Frau auf ihrem Grundstück an – schwer verletzt

Bei einer Treibjagd in der Nähe eines bewohnten Gebiets im Landkreis Cloppenburg wird eine Frau auf ihrem Grundstück von einem Schuss getroffen und schwer verletzt. Noch ist unklar, wie sich der Schuss lösen konnte.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Treibjagd in Barßel. Die 59-Jährige habe sich auf ihrem Grundstück aufgehalten, als sie plötzlich von einem Schuss aus einem Schrotgewehr getroffen wurde, sagte die Polizei am Mittag. In der Nähe ihres Grundstücks hatten sich rund 20 Personen auf einem Feld und in einem Wald zur Jagd versammelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Versicherungschef erschossen – Verdächtiger sieht sich als Held

Der Schuss habe sich den Angaben der Ermittler nach aus unbekannten Gründen aus einem der Gewehre gelöst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Samstag beobachtet haben. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)