Schwerer Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang: Am Montagabend kam es im niedersächsischen Landkreis Verden zu einem Autounfall, bei dem sich nach einem Zusammenstoß zwei Fahrzeuge überschlugen.

Der Unfall ereignete sich auf der Langen Straße (Kreisstraße 2) bei Fischerhude um 18.30 Uhr. Wie die Polizei am Dienstag in einer Meldung bekannt gab, war die 18-jährige Fahrerin eines Kleinwagens in Richtung Fischerhude unterwegs.

Zwei Autos überschlagen sich nahe Bremen: eine Schwerverletzte

Aus bisher unbekannten Grünen kam Ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geworfen und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 69-Jährigen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Durch den Zusammenstoß überschlugen sich beide Fahrzeuge. Der Kleinwagen blieb auf dem Dach liegen, während das Fahrzeug des 69-Jährigen in den Straßengraben geschleudert wurde. Die 18-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 69-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Doppelmord an Frau und Sohn – Todesursache steht fest

Zu dem Einsatz wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Fischerhude/Quelkhorn und Ottersberg gerufen. Die Einsatzkräfte sperrten für die Bergungsarbeiten die Kreisstraße 2 komplett, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (to)