Im Norden: Wikingerschiff sinkt auf Hafengrund

Da staunten die Spaziergänger am Hafen von Hooksiel (Landkreis Friesland): Wo am Freitag noch ein Wikingerschiff vor Anker lag, ragte am Samstag nur noch der Mast aus dem Wasser. Das Schiff mit dem Namen „Tyrkir“ war am Morgen gesunken.

Das nachgebaute Wikingerschiff sank bis auf den Grund. Passanten hatten am Samstag die Polizei informiert. Wassergefährdende Betriebsstoffe seien aber nicht ausgelaufen, teilte die Polizei mit.

Hooksiel: Wikingerschiff im Hafen gesunken

Das etwa 15 Meter lange Traditionsschiff mit dem Namen „Tyrkir“ wird von einem Verein für Erlebnisfahrten genutzt. Warum das Schiff gesunken ist, war zunächst unklar.

Der Verein kümmert sich laut Polizei nun um die Bergung. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (dpa/vd)