Geldautomaten gesprengt – Explosionen reißen Gebäudeteile ab

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zwei in unmittelbarer Nähe zueinander befindliche Geldautomaten in Vögelsen (Landkreis Lüneburg) gesprengt. Die Wucht der Detonationen war so gewaltig, dass Teile der Gebäudefassaden zerstört wurden.

Die Taten geschahen laut Polizei gegen 3.30 Uhr. Unbekannte hatten sich an den Geldautomaten einer SB-Filiale der Sparkasse und der nur wenige Meter entfernten Volksbank an der Lüneburger Straße zu schaffen gemacht und diese gesprengt.

Täter können unerkannt entkommen

Trotz intensiver Fahndung durch die Polizei konnten die Täter entkommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter beute gemacht haben, verrät dazu aber keine Details. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Dorfstraße.

Am Gebäude der Sparkasse, in dem auch eine Kita untergebracht ist, entstand hoher Sachschaden. Bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, muss die Statik geprüft werden.