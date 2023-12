Im Norden: Wohnhaus in Flammen – Bewohner rettet sich aufs Dach

In Rotenburg-Wümme ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Wohnhaus stand in Flammen. Eine Person wurde vom Dach gerettet.

Zum Brandausbruch war es laut Polizei gegen 5 Uhr an der Straße „Am Wasser“ gekommen. Anwohner hatten Flammen und Rauch vom Dach eines Hauses gemeldet. Bei Eintreffen wurde ein Bewohner vom Dach gerettet. Er hatte sich dort vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Er wurde in die Klinik gebracht.

Feuerwehrmann verletzt in Klinik

Fünf weitere Bewohner waren auf die Straße geflüchtet, sie blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann, der sich bei den Löscharbeiten verletzt hatte, wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert. Erst nach Stunden war das Feuer gelöscht. Das Haus ist unbewohnbar geworden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.