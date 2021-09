Im Schneverdinger Ortsteil Wintermoor-Geversdorf (Landkreis Heidekreis) stand in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Flammen. In derselben Straßen haben seit Samstag nun insgesamt schon vier Autos gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder muss die Feuerwehr wegen brennender Autos in die Rotdronallee ausrücken. Zuletzt brannte laut eines Reporters vor Ort in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.30 Uhr ein parkender Volkswagen. Anwohner hätten von einem lauten Knall berichtet, der sie aus dem Schlaf riss.

Im Norden: Vier Auto-Brände in fünf Tagen

Als die Nachbarn das brennende Fahrzeug bemerkten, riefen sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit Schaum und Wasser gelöscht.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Der erste Brand ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4 Uhr, in der Nacht zu Dienstag sollen gleich aus zwei Wagen Flammen geschlagen haben. An drei der vier betroffenen Autos sei ein Totalschaden entstanden. Die Polizei habe vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.