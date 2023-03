Im Norden: Senior (83) kracht mit Auto gegen Sparkasse und verletzt sich schwer

In der Ortschaft Steinkirchen (Kreis Stade) ist es am Freitagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Auf einem Parkplatz hatte ein 83-Jähriger offenbar Gas und Bremse verwechselt und war gegen eine Hauswand gekracht.

Laut Polizei kam es gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Sparkasse zu dem Unglück. Als der Rentner losfahren wollte, habe er offenbar Gas und Bremse verwechselt. Der VW raste nach vorn, riss mehrere Poller um und krachte nach wenigen Metern in eine Hauswand.

Rentner schwer verletzt in Klinik

Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden. Am Gemäuer der Sparkasse wurde ein Schaden von rund 20.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Telefon (04142) 898130.