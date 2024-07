Im Norden: Rennradfahrer kollidieren mit Reh – zwei Schwerverletzte, Tier tot

In Bülstedt (Kreis Rotenburg/Wümme) hat sich am Sonntagmittag ein schwerer und ungewöhnlicher Unfall ereignet. Auf einer Landstraße kollidierten zwei Rennradfahrer mit einem Reh. Beide wurden schwer verletzt.

Zu dem tragischen Ereignis kam es laut Polizei gegen 13.55 Uhr auf der Landesstraße 132 zwischen Zeven und Steinfeld. Zwei Rennradfahrer (beide 56 Jahre) waren in Richtung Steinfeld unterwegs, als ein aufgescheuchtes Reh plötzlich über die Straße lief.

Zwei Radfahrer schwer verletzt – Reh tot

Es kam zur Kollision, in deren Verlauf die Biker stürzten und sich dabei schwerste Verletzungen an Kopf und Oberkörper zuzogen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen dann in eine Klinik. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.