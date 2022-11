Feuer an Tankstelle bei Hamburg – Polizei verhindert Katastrophe

Nur mit Glück ist am Samstagmorgen ein Großbrand auf einer Tankstelle in Buchholz (Landkreis Harburg) verhindert worden. Polizisten auf Streifenfahrt hatten den Brand entdeckt.

Nach MOPO-Informationen sei die Besatzung gegen 9.40 Uhr in der Schützenstraße Streife gefahren. Als sie an der dortigen Tankstelle vorbei kamen, bemerkten sie Feuerschein und Qualm in der Werkstatt. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr.

Brand in Werkstatt einer Tankstelle

Danach zerschlugen die Polizisten eine Scheibe der Werkstatt und dämmten den Brand mit Pulverlöschern ein. Die danach eintreffenden Retter der Feuerwehr löschten das Feuer in der Werkstatt dann gänzlich. Hier war ein großer Müllcontainer aus Plastik in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden.