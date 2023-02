Im Norden: Polizei stellt sechs verwahrloste Hunde sicher

In Winsen an der Aller (Landkreis Celle) hat die Polizei am Mittwoch sechs Hunde sichergestellt. Die Tiere waren in einem verwahrlosten Zustand. Der Halterin war bereits von mehr als einem Jahr ein Tierhalteverbot ausgesprochen worden.

Laut Polizei waren Hinweise eingegangen, dass die Frau trotz Verbots weiterhin Hunde auf dem Grundstück ihres Wochenendhauses hielt. In den vergangenen Monaten habe es immer wieder Versuche gegeben, das Tierhalteverbot zu kontrollieren. Es wurde aber stets niemand angetroffen.

Kein Schutz vor Kälte und kaum Nahrung

Polizisten haben dann am Mittwochvormittag während ihrer Streife Hundegebell vom Grundstück wahrgenommen. Nachdem die Beamten sich Zutritt verschafft hatten, entdeckten sie sechs Mischlingshunde. Alle Tiere seien laut eines Sprechers verwahrlost gewesen und hätten im eigenen Kot und Urin gelegen.

Es gab für die Tiere keinen Schutz von Kälte und Nässe und auch ausreichend Futter und Wasser sei nicht vorhanden gewesen. Die Hunde wurden sichergestellt und dem Tierschutz übergeben.