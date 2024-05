Mann rastet in Arztpraxis aus – und will Polizistin Waffe entreißen

In einer Arztpraxis in Tostedt (Landkreis Harburg) kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Beamtinnen verletzt wurden. Die Polizistinnen waren vor Ort, weil ein Patient trotz erteilten Hausverbots die Räume nicht verlassen wollte.

Laut Polizei soll sich der Vorfall gegen 11.30 Uhr in einer Arztpraxis an der Kastanienallee ereignet haben. Dort wurde einem Mann (24) Hausverbot erteilt, weil er die Räume nicht verlassen wollte. Die Polizei wurde gerufen. Doch auch nach Aufforderung durch die Beamtinnen weigerte sich der 24-Jährige zu gehen.

Mann versucht Polizistin Waffe aus dem Holster zu reißen

Stattdessen soll der Mann den Angaben zufolge unvermittelt um sich geschlagen haben. Zudem soll er versucht haben, einer der Beamtinnen die Waffe aus dem Holster zu ziehen.

Unter Einsatz von Pfefferspray konnte er überwältigt werden. Er kam in die Psychiatrie. Bei dem Einsatz wurden beide Polizistinnen leicht verletzt.