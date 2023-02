Im Norden: Tauben vor Einkaufscenter beschossen

Tauben empfinden viele Stadtmenschen als Plage. Sie sind einfach überall, stehen schon mal im Weg herum, wenn man sich ihnen zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto nähert. Das ist aber noch lange kein Grund sie einfach abzuknallen, so wie das offenbar jemand mit den Tauben an den Schloss-Arkaden in Braunschweig macht.

Irgendjemand schießt offenbar am Einkaufscenter Schloss-Arkaden in Braunschweig auf Tauben. Innerhalb weniger Tage haben Mitglieder der Vereine „Stadttiere Braunschweig“ und „Stark für Tiere“ mehrere Tauben mit Schussverletzungen gefunden, teilweise steckten die Geschosse sogar noch in den Körpern, schreibt der NDR. Die noch lebenden Tiere wurden zum Tierarzt gebracht.

„Mal abgesehen vom Straftatbestand der vorsätzlichen Tierquälerei, nimmt der Täter hier eine bewusste Gefährdung unbeteiligter Dritter in Kauf“, zitiert der NDR Beate Gries, Vorsitzende des Vereins „Stadttiere Braunschweig“. Schließlich sei die Gegend rund um das Einkaufscenter Schloss-Arkaden auch stark von Passanten frequentiert. Die Tierschutzvereine haben nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Zeugenhinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. (usch)