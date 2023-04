Traditionsbäckerei geht in Flammen auf – enormer Schaden

In Rotenburg (Wümme) ist die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. In den Produktionsräumen einer Bäckerei war ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei sei der Brand gegen 3 Uhr in dem Gebäude an der Borcheler Straße ausgebrochen und habe schnell um sich gegriffen. Schließlich habe der betroffene Gebäudeteil in voller Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr löste Großalarm aus, rund 90 Retter waren im Einsatz.

Rotenburg: Bäckerei brennt, 90 Feuerwehrleute im Einsatz

Erst nach mehr als zwei Stunden sei der Brand laut eines Feuerwehrsprechers unter Kontrolle gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf rund 150.000 Euro.