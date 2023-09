Mafia-Gangster im Norden geschnappt

Zielfahndern der Braunschweiger Kriminalinspektion ist am Donnerstag die Festnahme eines gesuchten Mannes gelungen. Dieser wird verdächtigt, der italienischen Mafia anzugehören. Er soll sogar versucht haben, zwei Menschen zu töten.

Laut Polizei galt der Mann (49) als führendes Mitglied eine Mafia-ähnlichen Gruppierung aus dem Großraum Brindisi, einer italienischen Hafenstadt in Apulien. Neben Drogenhandel wird ihm auch versuchter Mord in zwei Fällen zur Last gelegt.

Möglicher Mafia-Gangster leistet Widerstand bei Festnahme

Die italienischen Behörden vermuteten, dass der Gesuchte sich im Großraum Braunschweig aufhält und baten die deutsche Polizei um Amtshilfe.

Eingesetzte Zielfahnder lokalisierten den 49-Jährigen in der Ortschaft Schwülper (Landkreis Gifhorn) und nahmen ihn fest. Dabei leistete er Widerstand. Nun soll er nach Italien ausgeliefert werden.