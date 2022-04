Im Norden: Frau stundenlang festgehalten und sexuell bedrängt

Die Polizei in Celle (Niedersachsen) fahndet nach fünf Männern, die am Mittwochabend eine junge Frau auf offener Straße abgefangen haben. Danach haben sie das Opfer mehr als zwei Stunden festgehalten und sexuell genötigt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Fuhserandweg. Hier war die 21-Jährige gegen 20.10 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung Heese unterwegs. In Höhe eines Supermarktes stellten sich ihr laut Polizei fünf Männer in den Weg.

Fahndung In Celle: Fünf Männer sollen junge Frau bedrängt haben

Die Täter sollen die Frau mehr als zwei Stunden daran gehindert haben, ihren Weg fortzusetzen, ihr auf den Po geschlagen und sie betatscht haben. Erst gegen 22.15 Uhr ließen sie von ihrem Opfer ab. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: schwarze kinnlange Haare, ca. 19 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß und dünn, dunkle, schmal geschnittene Jacke, dunkle Jogginghose

Täter 2: kurze blonde Haare, hochgestylt, ca. 22/23 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, rundes Gesicht, dicke dunkle Jacke mit weißem Emblem, blaue Jeanshose

Täter 3: ca. 20/21 Jahre alt, schlanke Figur; er hatte eine Art Schnurrbart und trug einen grauen Kapuzenpullover, graue Jogginghose

Täter 4: Er hatte einen E-Scooter dabei, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, dick, Drei-Tage-Bart; er trug eine Cap auf dem Kopf

Täter 5: hellbraune, aufgestylte Haare, ca. 1,70 Meter groß, Drei-Tage-Bart, gab an, Albaner zu sein

Hinweise an die Polizei unter Telefon (05141) 277-215.