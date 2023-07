„Übelriechender Qualm“: Wohnung im Norden nach Feuer unbewohnbar

Größerer Einsatz in Rotenburg (Wümme): In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rudolfstraße ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Das Haus gilt vorerst als unbewohnbar.

Gegen 3.30 Uhr bemerkten die Bewohner das Feuer und den Qualm, der aus der Dachgeschosswohnung zog – und den „übelriechenden Qualm“, wie ein Sprecher am Samstagmorgen sagte.

Wohnung nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Die Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet, als die Feuerwehr ankam, verletzt wurde niemand. Über zwei Drehleitern bekämpften die Retter die Flammen, konnten aber ein Abbrennen des Dachkonstrukts nicht verhindern.

Nachdem das Feuer gelöscht war, übernahm die Polizei die Arbeit am Brandort. Sie will nun die bisher noch völlig unbekannte Brandursache ermitteln. Das Mehrfamilienhaus galt in der Nacht als unbewohnbar. (dg)