Ein Brand in Scheeßel (Kreis Rotenburg/Wümme) sorgte am Mittwochabend für Aufregung. Im Ortskern war ein Feuer in einer Waschanlage ausgebrochen. Über dem Einsatzort stand eine hohe Rauchwolke. Die Retter konnten sich nur unter großer Gefahr dem Brandherd nähern.

Um 17.15 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr eingingen. Die Anrufer meldeten eine hohe Rauchwolke vom Gelände einer Autowaschanlage in der Straße am Bahnhof. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter die Rauchwolke sehen. Am Einsatzort angekommen, mussten sie dann äußerst vorsichtig mit den Löscharbeiten beginnen.

Feuer im Norden – höchste Gefahr bei den Löscharbeiten

Ersten Informationen zufolge war der Brand in einem Technikraum ausgebrochen. Wegen der angrenzenden Starkstromleitungen der Bahnstrecke bestand die Gefahr, dass es zu Explosionen kommen kann, wenn das Löschwasser mit den Kabeln in Berührung kommt. Den Brand hatten die Retter nach gut 50 Minuten unter Kontrolle. Es entstand enormer Sachschaden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache