Im Norden: Ehestreit führt zum Verlust des Führerscheins

In Buchholz (Landkreis Harburg) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Ehestreit gekommen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches: Bei diesem Vorfall rief der besorgte Mann jedoch die Polizei, da seine Frau weggefahren war. Und zwar nicht nüchtern.

Laut Polizei sei der Notruf des besorgten Mannes auf dem örtlichen Revier eingegangen. Der Mann gab an, dass ein zuvor gemütlicher Abend mit seiner Ehefrau aus dem Ruder gelaufen sei. Man habe einiges getrunken und sei dann in Streit geraten.

Polizei stoppt Auto – Fahrerin stockbetrunken

Die Frau habe daraufhin die Wohnung verlassen und sei mit dem Auto losgefahren. Eine Polizeistreife stoppte den Wagen wenig später. Ein bei der Frau durchgeführter Alkoholtest ergab 1,54 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und zudem ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Das Auto und ihr Führerschein wurden sichergestellt.