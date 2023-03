Im Norden: Diebe klauen E-Bikes für 100.000 Euro aus Geschäft

In der Nacht zu Dienstag ist es in Rotenburg (Wümme) zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft gekommen. Die Täter stahlen hochwertige Pedelecs für rund 100.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Laut Polizei müssen die Täter zwischen Montagabend nach Geschäftsschluss und dem darauffolgenden Morgen durch ein Seitenfenster in die Räume eines Fahrradhandel an der Hetzweger Straße eingestiegen sein. Hier entwendeten sie 15 hochwertige E-Bikes der Hersteller Riese und Müller, Maxx, E-Explorer, eZesty und Overvolt.

Teure E-Bikes gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Für den Abtransport müssen die Täter laut eines Sprechers ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Die Verladung dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an Telefon (04261) 947-0.