Im Norden: Dachstuhl brennt – Haus nicht mehr bewohnbar

An der Schulstraße in Schneverdingen im Heidekreis ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen: Die Flammen nahmen im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ihren Ursprung. Dichter Rauch zog gen Himmel.

Die drei Hausbewohner hatten gegen 2.30 Uhr den Qualm bemerkt und den Notruf gewählt. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr ankamen, brannte das Dach bereits auf einer Seite. Der Rauch hatte sich mittlerweile über das gesamte Wohngebiet gelegt.

Schneverdingen: Dachstuhl brennt – Haus nicht mehr bewohnbar

Mit mehreren sogenannten C-Rohren löschten die Feuerwehrleute den Brand. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, von wo aus ein Beamter kontinuierlich Wasser auf das in Flammen stehende Dach spritzte. Die Feuerwehr verhinderte so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile.

Die Bewohner hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Kräfte in Sicherheit gebracht, sie blieben unverletzt. Wieso das Feuer in dem nun nicht mehr bewohnbaren Haus ausbrach, ist noch unklar. Auch eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)