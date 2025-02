Dachwohnung brennt – zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Großeinsatz für die Feuerwehr Buxtehude (Landkreis Stade). In der Kleinstadt stand in der Nacht zu Mittwoch das Dach eines Wohnhauses in Flammen. Es gab zwei Verletzte und einen sehr hohen Sachschaden.

Zum Brandausbruch kam es laut Pressesprecher Stefan Braun gegen 0.30 Uhr im Friedhofsweg. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand gestanden. Rund 95 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen bis in die frühen Morgenstunden.

Haus unbewohnbar – weitere Bewohner in Hotel untergebracht

Laut Polizei sei der Brand in einer Dachwohnung ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet. Zwei Bewohner (27 und 43 Jahre) erlitten eine Rauchvergiftung und kamen in eine Klinik. Das Gebäude wurde durch den Brand unbewohnbar, zwei weitere Bewohner (77 und 78 Jahre) wurden in einem Hotel untergebracht. Der entstandene Schaden soll sich auf 550.000 Euro belaufen. Wie es zum Brandausbruch kommen konnte, wird ermittelt.