Landkreis Rotenburg: Crash mit Traktor – Autofahrerin stirbt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) ist eine 58 Jahre alte Frau ums Leben gekommen, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mitteilte.

Den weiteren Angaben nach geriet sie aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Auto auf die Gegenfahrspur. „Dort prallte das Auto gegen den Trecker“, so die Polizeisprecherin. „Die Frau starb noch vor Ort.“

Die Beamten sperrten die Straße, die Leiche wurde abtransportiert. Die Polizei nahm noch am Abend Ermittlungen auf und versucht nun, die Umstände des Unfalls zu klären. (dg)