Auto kracht gegen Baum – 18-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K 45 zwischen den Ortschaften Etzenborn und Nesselröden (Landkreis Göttingen) ist am Samstag ein Autofahrer verletzt worden. Der Beifahrer starb. Zwei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber mit Notarzt waren im Einsatz.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der Pkw auf dem Weg von Etzenborn in Richtung Nesselröden in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, durchfuhr einen Grünstreifen und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum. Der Beifahrer (18) verstarb noch an der Unfallstelle.

18-Jähriger stirbt bei Unfall im Norden

Der Fahrer (22) musste von der Feuerwehr aus der völlig zerstörten Limousine befreit werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Göttinger Uniklinik geflogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße bis gegen 22.20 Uhr voll gesperrt. (dpa/rüga)