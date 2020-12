Illegale Weihnachtsfeier : Polizisten lösen Corona-Party auf – und werden angegriffen!

Spelle -

Am Freitagabend hat die Polizei eine Weihnachtsfeier in Spelle (Landkreis Emsland) in Niedersachsen aufgelöst, weil sie gegen die aktuell gektenden Corona-Regeln verstieß – daraufhin gingen zwei der Gäste auf die Beamten los!

Gegen 21.15 Uhr am Freitagabend lösten Polizisten die Weihnachtsfeier in der Straße Südfelde mit insgesamt elf Teilnehmern auf, wie die Polizei Emsland in einer Pressemitteilung schildert.

Spelle: Party-Gäste gehen auf Polizisten los

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten fünf Personen die Flucht ergriffen und seien entkommen. Zwei der sechs verbliebenen Männer seien stark alkoholisiert und äußerst aggressiv gewesen.

Im Verlauf des Einsatzes hätten die beiden Männer die Beamten tätlich angegriffen und mit Unterstützung weiterer Kräfte überwältigt und gefesselt werden müssen, heißt es von der Polizei weiter. Auf der Dienststelle wurde ihnen eine Blutprobe entnommen.

Illegale Weihnachtsfeier während Corona-Lockdown aufgelöst

Gegen alle Teilnehmer der Weihnachtsfeier wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet. Die beiden Angreifer werden sich zusätzlich wegen Widerstands gegen Polizeibeamte in einem Strafverfahren verantworten müssen. (aba)