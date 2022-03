Illegal entsorgt: Hunderte Kilo Orangen auf Straßen und Feldern im Norden

Im Landkreis Stade haben Unbekannte eine ungewöhnliche Ordnungswidrigkeit begangen: Sie luden in Dollern mehrere Hundert Kilogramm Orangen auf Feldern, Wiesen und Straßen ab.

Nicht nur auf zwei Feldern in Dollern wurden etliche Kilogramm Orangen illegal entsorgt. Die Polizei berichtete am Montag ebenfalls über verfaulte Früchte am Hagener Weg.

Bei Stade: Hunderte Kilo Orangen illegal entsorgt

In der Straße Sandbarg fanden Passanten weitere Hunderte auf einer Wiese verteilte Orangen. Damit die unbekannten Täter an diese Stelle des Geländes gelangen konnten, mussten sie mutmaßlich mehrere Findlinge beiseite räumen. Einer von ihnen sei laut Passanten-Aussage zerbrochen.

Das könnte Sie auch interessieren: 20 Jahre Haft?: Influencerin soll Corona-Hilfen für Luxusleben missbraucht haben

Aufgrund der hohen Menge der Zitrusfrüchte vermuten die Beamten, dass es sich bei den Orangen-Randalierern um einen gewerblichen Betrieb handelt. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen Abfallentsorgungsvorschriften wurden eingeleitet.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Schon vor knapp einem Jahr hatten Unbekannte in Neu Wulmstorf und Hamburg-Eißendorf mehrere Tonnen Orangen illegal entsorgt.