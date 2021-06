Hunderttausende Euro Schaden: Herrenhaus im Norden durch Feuer zerstört

Nahrendorf –

In einem Herrenhaus auf einem Gutshof in Nahrendorf (Landkreis Lüneburg) ist am späten Dienstagabend ein großer Brand ausgebrochen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache hatte das Dach des Hauses Feuer gefangen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 800.000 Euro.

Gegen 22 Uhr hatte eine Bewohnerin des landwirtschaftlichen Gutshauses den Brand bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das gesamte Dach des zweigeschössigen Hauses in Vollbrand.

Die insgesamt vier Bewohner konnten das Gebäude nach Angaben der Polizei selbstständig verlassen. Zwei der Bewohner erlitten infolge des Brands eine Rauchgasvergiftung und wurden leicht verletzt im Klinikum Lüneburg behandelt.

Nahrendorf: Herrenhaus im Norden durch Feuer zerstört

Die Feuerwehr war über mehrere Stunden mit fast 190 Kräften im Einsatz. Der Brand stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung: Da es auf dem landwirtschaftlichen Anwesen keine Hydranten gab, mussten die Feuerwehrleute mit Tanklöschfahrzeugen Wasser aus der nächsten Ortschaft holen. Vor Ort füllten sie damit einen etwa 3.000 Liter fassenden Behälter, aus dem die Retter das Löschwasser über weitere Fahrzeuge zum Brandort pumpten. Im Verlauf der Löscharbeiten zogen sich die Feuerwehrleute aus Sicherheitsgründen aus dem Gebäudeinneren zurück, da das Haus möglicherweise einsturzgefährdet ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Meterhohe Flammen: Mehrfamilienhaus einsturzgefährdet – eine Frau wird vermisst

Das Dach des Hauses und ein Teil der oberen Etage wurden durch den Brand erheblich beschädigt, die Räume des Erdgeschosses durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Statiker soll in den nächsten Tagen die Statik des Anwesens prüfen.

An dem teils von einem Gerüst umgebenen Gebäude wurden Arbeiten durchgeführt, die nach Einschätzungen der Polizei möglicherweise brandursächlich sein könnten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mhö)