Hund entlaufen: Mann läuft über Gleise und wird von Zug erfasst

Glück im Unglück hatte ein Mann am Donnerstag in Diepholz: Er wurde von der Lokomotive eines Güterzuges erfasst – und erlitt dabei „nur“ Beinverletzungen.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei Bremen und der Polizei Diepholz war der 51-Jährige gegen 17.30 Uhr seinem Hund über die Gleise hinterhergelaufen.

Bahn-Unfall in Diepholz: Mann wird von Güterzug erfasst – Krankenhaus

Der Lokführer des Güterzuges war auf der Fahrt in Richtung Osnabrück. Er leitete bei 100 km/h eine Schnellbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der Hund blieb unverletzt und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Gleis war bis 19.25 Uhr gesperrt. Es kam zu Verspätungen auf der Strecke. (mp)