Feueralarm im Landkreis Rotenburg (Wümme): Ein Holzhaus in Hatzte, einem Ortsteil von Elsdorf (Samtgemeinde Zeven) ist in der Nacht zu Donnerstag vollständig abgebrannt.

Der Notruf ging um 0.40 Uhr ein. „Das leerstehende zweigeschossige Haus in einer Wochenendhaus-Siedlung war in Holzrahmenbauweise gefertigt und stand relativ schnell in Flammen“, sagt Heiner van der Werp, Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg, auf MOPO-Nachfrage.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Die Löscharbeiten waren außergewöhnlich schwierig, da das Haus abgelegen stand und es kaum Hydranten in der Nähe gab. Ein Tanklöschfahrzeug musste den Angaben zufolge zur Unterstützung gut zweieinhalb Kilometer fahren, um dort von einem Hydranten zusätzlich Wasser aufzunehmen und zur Einsatzstelle zu bringen.

Feuerwehreinsatz im Kreis Rotenburg (Wümme): Holzhaus brennt ab

Das Feuer war am frühen Morgen gelöscht. Verletzte gab es nach Polizeiangaben keine.

Zur Brandursache konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt. „Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 200.000 Euro“, so van der Werp.