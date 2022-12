Holzbrücke stürzt ein! Transporter mit 2700 Hühnern fällt in Kanal

Wegen einer einstürzenden Holzbrücke ist ein mit Geflügel beladenes Lastwagengespann im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim in einen Kanal gefallen.

Der in der Nähe des Ortes Laar in den Kanal gestürzte Anhänger war mit rund 2700 lebenden Hühner beladen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe sich am Donnerstagmorgen aus eigener Kraft befreit.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Gespann sei offenbar zu schwer für die Brücke gewesen, hieß es. (dpa)