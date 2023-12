Hochwasser: „Vorstufe eines Katastrophenalarms“ in drei Landkreisen – was das heißt

Drei Landkreise in Niedersachsen haben wegen des Hochwassers eine sogenannte Vorstufe eines Katastrophenalarms festgestellt.

„Es gibt so eine Stufe als Vorstufe eines Katastrophenalarms. Das nennt sich ein außergewöhnliches Ereignis“, sagte Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Mittwoch in Hannover.

Die Landkreise Celle, Emsland und Hildesheim hätten diesen Status festgestellt. Dies bedeute, dass die Landkreise beispielsweise einen einfacheren Zugriff auf Hilfskräfte hätten.

Besonders betroffen sei etwa die Stadt Sarstedt im Landkreis Hildesheim, wo die Flüsse Innerste und Leine zusammenfließen, sagte der Landesbranddirektor. (dpa/mp)