Wetterdienst gibt Hitzewarnung für weite Teile Niedersachsens raus

Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Tagesverlauf in fast ganz Niedersachsen eine starke Wärmebelastung. Eine Region ist aber nicht betroffen.

Mit einer starken Wärmebelastung müssen die Menschen in Niedersachsen und Bremen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen. Der DWD sprach eine Hitzewarnung für Lagen unter 200 Metern in weiten Teilen der beiden Bundesländer aus, wie er auf seiner Webseite mitteilte. Nicht betroffen sind demnach die Landkreise an den Küsten sowie die Nordseeinseln.

So kann ein Hitzschlag verhindert werden

Der Wetterdienst empfahl, Innenräume kühl zu halten und ausreichend Wasser zu trinken. Die Hitze solle nach Möglichkeit vermieden werden. Sie belastet den Körper, kann Krankheiten verschlimmern oder einen Hitzschlag zur Folge haben.

Laut dem Wetterbericht des DWD sollten die Höchstwerte um die 32 Grad liegen, im Süden Niedersachsens teilweise auch bei 34 Grad. Auf den Inseln und im Oberharz würden Höchstwerte von knapp unter 30 Grad erreicht. Es gebe schwachen bis mäßigen Wind, hieß es weiter. Für den Sonntag wurden Unwetter und Starkregen angekündigt. (dpa/mp)