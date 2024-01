Heizung ausgefallen: Vater wirft Holzkohlegrill an – drei Kinder schwer verletzt

Das war keine gute Idee: Im Heidekreis hat ein Vater nach einem Heizungsausfall einen Holzkohlegrill im Haus angefeuert. Mit Folgen: Fünf Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Bei eisigen Temperaturen fiel am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Schneverdingen die Heizung aus – das Thermometer draußen zeigte -10 Grad Celsius.

Heizung ausgefallen: Eltern wärmen mit Holzkohlegrill – fünf Verletzte

Der Vater (52) wollte dann, so mutmaßt die Polizei, mit einem Holzkohlegrill drinnen für Wärme sorgen. Mit schwerwiegenden Folgen. Nur kurze Zeit später traten bei der fünfköpfigen Familie die typischen Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung auf: Kopfschmerzen und Erbrechen.

Die Eltern verständigten den Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot anrückte. Die drei Kinder (3, 7 und 8 Jahre) waren beim Eintreffen nicht mehr ansprechbar.

Alle fünf Personen wurden in umliegende Kliniken verbracht. Über den aktuellen Gesundheitszustand gibt es noch keine Informationen.