Heiße Nacht im „Lovemobil“: Rollendes Bordell bei Hamburg brennt aus

Ganz so heiß sollte es wohl doch nicht zugehen: In Nacht zum Freitag ist in Himmelpforten bei Stade ein „Lovemobil“ ausgebrannt. Das rollende Bordell wurde völlig zerstört.

Das Feuer wurde kurz nach 1 Uhr von einem Mofafahrer gemeldet, der – laut Polizei „zufällig“ – an dem abgelegenen Parkplatz an der Bundesstraße 73 vorbeigekommen war. Die Feuerwehr konnte das bereits in Vollbrand stehende Wohnmobil nicht mehr retten. Personen waren zu der Zeit nicht an Bord.

Himmelpforten bei Stade: „Lovemobil“ an der B73 brennt aus

Nach Zeugenangaben war kurz vor Ausbruch des Feuers ein vermutlich dunkler Mercedes mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz auf die B73 in Richtung Düdenbüttel gefahren. Ob die bisher unbekannten Insassen des Wagens mit dem Feuer in Verbindung stehen könnten oder nur als wichtige Zeugen in Fragen kommen, ist zur Zeit noch unklar.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Beamten bitten Zeugen sich unter der Tel. (04141)102215 bei der Stader Polizei zu melden. (mp)