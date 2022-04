Haus wird renoviert – Eigentümer stoßen auf Granate

Bei Renovierungsarbeiten und dem Abbruch einer Kellertreppe haben Hauseigentümer im Kreis Osnabrück eine Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Daraufhin wurde der Kampfmittelräumdienst alarmiert. Die 8,8-Zentimeter-Granate sei auf einem nahe gelegenen Feld erfolgreich gesprengt worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner hatten am Nachmittag benachbarte Häuser vorübergehend verlassen müssen. Sie konnten nach der Sprengung zurückkehren. (mp/dpa)