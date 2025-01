Harz rechnet mit 25 Zentimeter Neuschnee – öffnen die Lifte?

Schneefall in Niedersachsen erwartet: Seit Wochen wartet der Harz auf das richtige Wetter für Wintersportler. Nun gibt der Wetterbericht Hoffnung.

Mehr als 25 Zentimeter Neuschnee könnten bis Donnerstagvormittag in Südniedersachsen fallen. Zunächst sollen am noch am Abend bis zu acht Zentimeter Schnee fallen, am Donnerstagvormittag weitere bis zu 20 Zentimeter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

In der Nacht sollen die Temperaturen zudem auf bis zu minus drei Grad fallen. Auch im restlichen Niedersachsen und Bremen soll es am Nachmittag vorübergehend zu Schneeschauern und damit verbundener Glätte kommen.

Temperaturen um den Gefrierpunkt im Harz

In den kommenden Tagen kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt teilweise weitere Schneefälle und Schneeschauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Harz hatte es erst am vergangenen Wochenende stärker geschneit; unter anderem am Sonnenberg in Sankt Andreasberg lief ein Skilift.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten im Winter zehn Mal um die Alster: „Mal gucken, ob wir das Tempo halten können“

Durch warmes Föhnwetter taute ein Großteil der weißen Pracht schnell wieder. Auf Webcambildern von Niedersachsens höchstem Berg, dem Wurmberg, war am Mittag noch eine dünne Schneeschicht zu sehen. Ob dort am kommenden Wochenende erstmals in diesem Winter Skilifte im Harz laufen werden, war zunächst nicht bekannt.(dpa/mp)