Feuer auf Recyclinghof: Großeinsatz und Giftwarnung an die Bevölkerung

In Melbeck (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht zum Freitag auf dem Gelände eines Recyclinghofs ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren stundenlang im Einsatz. Eine schwarze Rauchwolke stand über dem Ort.

Laut Polizei wurde der Brand einer Halle an der Straße Am alten Werk gegen 1.45 Uhr gemeldet. Schon auf der Anfahrt erkannten die Retter eine riesige Rauchwolke und forderten sofort Verstärkung an.

Es zeichnete sich ein brisanter Einsatz ab: Die Halle war gefüllt mit Schrott und der Qualm stark mit giftigen Stoffen kontaminiert.

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Rund 90 Retter bekämpften die Flammen bis in die Morgenstunden. Die Bevölkerung, auch in den Nachbarorten, wurde über Lautsprecherdurchsagen und die Warn-App aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Nachlöscharbeiten laufen zur Stunde noch. Sie werden sich laut Feuerwehr noch über längere Zeit hinziehen.