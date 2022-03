Halle in Flammen! 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Schwerer Brand im Norden: Am Dienstagabend kam es in Westeresch im Kreis Rotenburg an der Wümme zu einem heftigen Feuer in einem Landwirtschaftsbetrieb. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Doch der Schaden ist erheblich…

Eine Nachbarin bemerkte den Brand in einer Maschinenhalle und rief gegen 21.30 Uhr die Feuerwehr, berichtet die Rotenburger Polizei der MOPO. Doch als die Rettungskräfte auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Scheeßel eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits im Vollbrand.

Brand im Norden: Schaden von etwa 150.000 Euro

Zehn Feuerwehrwachen in der Umgebung wurden alarmiert. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Schließlich konnte der Brand gelöscht werden. Menschen und Tiere waren laut der Polizei nicht in Gefahr.

Es ist von erheblichem Schaden auszugehen. Inwieweit das technische landwirtschaftliche Equipment in der Halle beschädigt wurde, wird derzeit geprüft. In einer ersten Schätzung geht die Polizei von rund 150.000 Euro Sachschaden aus.

Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt in einem Ackerschlepper angenommen. Die Polizei ermittelt noch. (ncd)