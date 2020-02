Hakenkreuz auf der Tür: Brandanschlag auf italienisches Restaurant

Syke -

Fassungslosigkeit in Syke (Landkreis Diepholz): Mutmaßlich Rechtsradikale stecken hinter dem Brandanschlag auf ein italienisches Restaurant. Ein Hakenkreuz am Tatort deutet auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Brandstiftung.

In der Nacht zum Donnerstag ist in Syke ein Restaurant in Brand geraten. Während des Feuerwehreinsatzes wurde schnell klar, dass es sich offenbar um einen fremdenfeindlichen Brandanschlag handelt: Die Hintertür des Restaurants war eingeschlagen und mit einem Hakenkreuz beschmiert worden.



Glücklicherweise waren zum Brandausbruch keine Personen im Gebäude. Sechs Bewohner des Nachbarhauses wurden gerade noch rechtzeitig evakuiert und vom Rettungsdienst betreut. Wie NDR 1 berichtete, wäre es kurz darauf schon zu spät gewesen, um das Treppenhaus zu benutzen. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Restaurantgebäude ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Feuerwehr musste die Flammen im Restaurant mit Hilfe von zwei Drehleitern löschen und war mit 100 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Polizei sicherte die Spuren am Brandort und ermittelt nun. Bislang gab es in Syke keine vergleichbaren Vorfälle, so eine Polizeisprecherin. (mp)