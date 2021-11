Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Harburg. Dort auf einem Parkplatz an der A261 ist am Samstagabend ein Lkw in Flammen aufgegangen. Der Lastwagen hatte Haarspray geladen, immer wieder gab es Verpuffungen.

Um kurz vor Mitternacht steuerte der Fahrer eines Klein-Lkw den Autobahnparkplatz „Rosengarten“ an. Im Anschluss daran bereitete er sich auf die Nachtruhe vor und legte sich in der Koje zum Schlafen. Plötzlich wurde er von Rauch und kleineren Verpuffungen aus dem Schlaf gerissen. Er flüchtete ins Freie.

A261 bei Hamburg: Lkw brennt – Spraydosen zerbersten

Hier entdeckte er einen Brand auf der Ladefläche seines Lasters und alarmierte die Feuerwehr. Als diese mit rund 25 Mann am Einsatzort eintraf, stand der Wagen bereits in Flammen. Die Haarspraydosen zerbarsten in der Hitze. – weitere kleinere Verpuffungen waren zu hören.

Nach gut einer Stunde war der Brand mit Schaum gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.