Gute Nachricht für Radler: Niedersachsen will Mitnahme von E-Bikes erlauben

Umweltfreundlich und bequem: E-Pedelecs sind im Trend. Doch wer demit in die Bahn stieg, wurde direkt wieder rausgeschmissen. In Niedersachsen das soll sich das jetzt ändern, nachdem eine radelnde Landrätin das Unbill am eigenen Leib erfahren hatte.

Erst vor kurzem beschwerte sich die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) über das E-Pedelec Verbot in Bahnen. Sie wollte mit einer Pedelec und Bahn Kombi autofrei vom Landkreis in die Stadt Osnabrück anreisen, scheiterte aber am Verbot, mit Rad die Bahn zu nutzen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtete, bezeichnete Kebschull das Verbot daraufhin als kontraproduktiv für die Verkehrswende.

Das Land Niedersachsen reagiert schnell: Künftig soll die Mitnahme von E-Pedelecs in der Bahn erlaubt sein. Die Vorschrift, welche die Mitnahme der E-Pedelecs bisher verbot, stamme aus einer Zeit, in der die Bikes deutlich größer und schwerer waren als heutzutage, so hieß es gegenüber NDR 1 Niedersachsen aus dem Ministerium.

E-Bikes in der Bahn – wie sieht es in Hamburg aus?

Rainer Vohl, der Sprecher der HVV zeigt sich überrascht über die Neuerung in Niedersachsen: „Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört“. Generell seien die E-Pedelecs im HVV Bereich auch in der Bahn erlaubt, versicherungspflichtige E-Bikes mit Kennzeichen jedoch nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Kontrolle in Hamburg – Mann mit geklautem E-Rad erwischt

In den Metronomen und dem Regionalverkehr, der aus Niedersachsen in den HVV Bereich einfährt, dürfen die E-Bikes jedoch transportiert werden, so Vohl gegenüber der MOPO.

E-Bikes in Hamburger S- und U-Bahnen

Der begrenzte Platz in U- und S-Bahnen, sowie in den Bussen sollen aber den „normalen“ Fahrradfahrern vorenthalten werden. „Aus unserer Sicht ist das wichtiger“, meint Vohl, denn schließlich hätten die E-Bike-Fahrer einen viel höheren Aktionsradius als die klassischen Fahrradfahrer. (mp)