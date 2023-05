Großkontrolle an der Autobahn: Polizei und Zoll filzen hunderte Reisende

Großkontrolle an der A1 bei Hollenstedt (Landkreis Harburg): Die Strecke zwischen Bremen und Hamburg gilt als eine der Hauptschmuggelrouten für Kuriere, die Drogen aus den Niederlanden nach Norddeutschland oder oft auch weiter nach Skandinavien bringen.

Mehr als 200 Fahrzeuge und Hunderte Reisende in Bussen hielten die Beamten am vergangenen Wochenende an. Sieben Autofahrer waren berauscht unterwegs, bei ihnen wurden Drogen im Blut bestätigt. Strafverfahren wurden außerdem wegen des Geldwäscheverdachts eingeleitet. Andere Fahrer waren ohne nötigen Versicherungsschutz unterwegs.

Polizei und Zoll finden Joints

In einem Bus aus Amsterdam fanden Einsatzkräfte mehrere Joints. Das Gepäck wurde von Spürhunden kontrolliert. Oft wurden auch einzelne Koffer stichprobenartig durchsucht. Das offizielle Ergebnis bzw. die Auswertung standen bisher noch aus. (dg)