Großeinsatz im Alten Land: Roter VW Caddy rollt in die Elbe

Am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei der Polizei und der Feuerwehr in Stade ein rotes Auto, das am Lühe-Anleger in Grünendeich (Altes Land) in die Elbe gerollt sei. Die Retter fanden das Fahrzeug, stehen nun aber vor einem Rätsel.

Mit Hilfe von Stangen und Sonar gelang es den Rettungskräften, den PKW rund 50 Meter vom Ufer entfernt zu orten und ihn anschließend mit einer Seilwinde zu bergen. Der rote VW-Caddy war leer. Wie das Auto in die Elbe gerollt ist, ist laut Polizei ein Rätsel. Zeugen gaben an, eine Frau am Unfallort gesehen zu haben.

Um die 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei waren zu dem Großeinsatz ausgerückt, darunter die Feuerwehren aus Grünendeich, Borstel und Stade sowie die DLRG aus Hohenburg und Buxtehude. Auch Taucher der Feuerwehr und der DLRG waren vor Ort.

Sollten Sie Hinweise zu dem Vorfall haben, melden Sie sich bitte bei der Buxtehuder Polizei unter der Rufnummer 04161-647115. (mp)