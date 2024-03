Dramatischer Großeinsatz: Mann tödlich verletzt, Polizistin angeschossen

Dramatischer Einsatz in Nienburg: Polizisten wurden wegen einer Bedrohungslage in die Innenstadt gerufen. Plötzlich fielen Schüsse. Der Einsatz endete mit einem Toten und einer schwer verletzten Polizistin.

Bei einem Polizeieinsatz in der Friedrichstraße in der Innenstadt von Nienburg in Niedersachsen ist ein 46 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Eine Polizistin wurde angeschossen. Es habe eine „Bedrohungslage“ gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

46-Jähriger stirbt nach Schiesserei – Polizistin und Diensthund schwer verletzt

Der Mann soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und seine Freundin bedroht haben. Diese konnte fliehen und die Polizei verständigen. Daraufhin sei am Samstagvormittag ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Der Mann kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach und griff diese mit einem Messer an. Es kam zu mehreren Schussabgaben.

Eine Polizistin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Sie befinde sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Polizei machte keine weiteren Angaben, wie es zu der Verletzung ihrer Kollegin kam. Auch ein Polizeidiensthund zog sich schwere Verletzungen zu.

Wie genau es zu der Eskalation kam und ob Polizisten durch das Messer verletzt wurden, dazu machte die Polizeisprecherin auf Nachfrage keine Angaben. Auch zu dem Gesundheitszustand der bedrohten Frau gab es keine weiteren Informationen. Aus Neutralitätsgründen sollen die Ermittlungen von der Polizei im benachbarten Landkreis Verden übernommen werden.

Die genauen Umstände des Einsatzes blieben zunächst unklar. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung „Die Harke“, dass die Polizisten den Diensthund von der Leine gelassen hatten, nachdem der Mann den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt war. Der Mann soll dann auf den Hund eingestochen haben. Anschließend sollen Polizisten dem Bericht zufolge versucht haben, den Mann zu überwältigen. Als dies misslang, sollen die Schüsse gefallen sein.

