Großeinsatz im Norden: Zwei Betriebe brennen komplett ab

Großeinsatz der Feuerwehr im Landkreis Rotenburg zwischen Hamburg und Bremen: In einem Gewerbegebäude in Zeven ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr an den Einsatzort gerufen. Eine Lagerhalle stand in Flammen, in der sich ein Lebensmittelgeschäft und ein Gartenbaubetrieb befanden.

Zeven in Niedersachsen: Großbrand in Lagerhalle

Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen, bestätigt eine Sprecherin der Polizei gegenüber der MOPO. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Freitag.

Verletzt wurde bei dem Großbrand zum Glück niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. (vd)