Brand in Container-Unterkunft – Großeinsatz bei Hamburg

Feuer-Alarm in Seevetal bei Hamburg: Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Das Feuer brach laut Polizei gegen 16.45 Uhr in einer Unterkunft in Seevetal-Hittfeld (Landkreis Harburg) aus. Beim Eintreffen der Retter schlugen Flammen aus einem Container. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute den Brand. Glück im Unglück: Die Bewohner hatten sich bereits selbstständig ins Freie gerettet, eine Person erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung.

Brand in Flüchtlingsunterkunft bei Hamburg – ein Leichtverletzter

Wie es zu dem Brand kam, war laut Polizeiangaben vom Donnerstag zunächst unklar. Weitere Hintergründe sowie das Alter und Geschlecht des Leichtverletzten waren nicht bekannt. Die Beamten ermittelt gegenwärtig die mögliche Brandursache.

Immer wieder brennt es in Unterkünften in und rund um Hamburg. Zuletzt kam es in Bahrenfeld zu einer besonders schlimmen Brandserie: Dort gab es seit August dieses Jahres bereits vier größere Einsätze. (dpa/mp)