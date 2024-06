Großeinsatz auf A7: Volvo gerät unter Lkw – Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der A7 im Heidekreis ein schwerer Unfall, bei dem ein Pkw-Fahrer schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Autobahn in Richtung Hannover musste infolge des Vorfalls vollständig gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Nähe von Bispingen. Ersten Polizeiangaben zufolge hatte ein Lkw-Fahrer mit seinem Lastzug einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen wollen. Der Fahrer eines herannahenden Volvo erschrak dadurch offenbar und riss das Lenkrad herum. Dabei geriet der Volvo unter einen weiteren Lkw.

Unfall auf der A7 bei Bispingen: Autofahrer muss in Klinik

Rettungskräfte versorgten den Volvo-Fahrer, danach wurde er mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Süden. Dadurch staute sich der Verkehr rasch auf 13 Kilometer zurück.

Einer der beteiligten Lastwagen verlor ein Fass mit weißer Farbe, das sich über die Fahrspuren ergoss. Die Reinigungsarbeiten und die Vollsperrung dauerten bis zum Mittag an.