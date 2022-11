Event-Center brennt nieder – Schaden in Millionen-Höhe

In Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) ist es in der Nacht zu Samstag zu einen Großbrand gekommen. Mehr als 100 Retter waren auch am Samstagmorgen immer noch im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Millionen-Höhe.

Laut eines Polizeisprechers sei der Brand gegen 2.45 Uhr gemeldet worden. Eine Veranstaltungshalle in der Schützenstraße stand in Flammen. Der Brand habe sich rasend schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Event Center wird Raub von Flammen

Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis rückten an. Mehr als 100 Retter waren auch am Samstagmorgen immer noch im Einsatz.

Das Gebäude sei laut des Sprechers nicht mehr zu retten, es soll kontrolliert niederbrennen. Der Schaden beläuft sich ersten Angaben zufolge auf eine Million Euro. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.