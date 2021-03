Großbrand bei Hamburg: Mehrfamilienhaus brennt ab – Feuerwehr rettet Wohngebiet

Estebrügge -

Großeinsatz in Estebrügge: Am frühen Samstagmorgen stand ein Mehrfamilienhaus im kleinen Ort im Alten Land bei Hamburg in Flammen. Rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Ortsfeuerwehren waren über mehrere Stunden hinweg im Einsatz.

Gegen 2 Uhr meldete ein Anwohner das Feuer in der Neuen Straße. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses bereits lichterloh in Flammen. Die Bewohner, darunter zwei Kinder (11, 1), sowie ein Besucher hatten das Haus zum Glück unverletzt verlassen können.

Neben der Estebrügger Feuerwehr eilten Rettungskräfte aus Hove, Jork, Königreich und Moorende herbei. Die Buxtehuder Feuerwehr half mit einer Drehleiter aus. Der vorsorglich gerufene Rettungsdienst aus Buxtehude musste nicht eingreifen.

Rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren beteiligten sich an dem mehrere Stunden dauernden Einsatz. Polizei Stade Foto:

Großbrand bei Hamburg: Feuerwehr rettet Wohngebiet in Estebrügge

Das Mehrfamilienhaus stand mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet. In der Nähe befinden sich zudem die Estebrügger St. Martini-Kirche sowie der Friedhof. Ein Ausbreiten der Flammen konnten die Feuerwehrleute allerdings verhindern. Die Löscharbeiten dauerten nach Polizeiangaben bis in den Morgen an. Das Haus wurde so schwer beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei beträgt der Schaden rund 250.000 Euro. Weshalb das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht geklärt.

Noch vor Ort nahmen die Buxtehuder Polizei und Tatortermittler aus Stade die Ermittlungen auf. Zeugen können sich unter Tel. (04161) 647115 melden. (fbo)