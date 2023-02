Verheerender Brand im Norden: 21 Neuwagen zerstört

In Mulmshorn im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem verheerenden Brand gekommen. Auf dem Gelände einer Autovermietung waren mehrere zum Teil Neufahrzeuge in Brand geraten. Der Schaden ist enorm.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 2.10 Uhr in die Straße Auf dem Langen Stücken gerufen. Es waren Rauch und Flammen gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen dort mehrere neuwertige Pkw in Vollbrand. Die Flammen fraßen sich von einem Auto zum nächsten.

Mehrere Hundertausend Euro Sachschaden

Insgesamt seinen laut einem Sprecher 21 Autos durch den Brand komplett zerstört worden. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Erst nach Stunden war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr setzte dazu auch Schaum ein. Wegen ähnlicher Brände im Landkreis hatte die Polizei bereits die Sonderkommission „Hohenesch“ gegründet. Die Beamten nahmen auch hier die Ermittlungen auf.