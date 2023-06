Großalarm bei Hamburg: Wohnhaus brennt aus – hoher Schaden

Große Aufregung im Alten Land: Ein Wohnhaus in Steinkirchen (Kreis Stade) ist am Dienstagmorgen in Brand geraten. Die Rettungskräfte rückten aus weiten Teilen des Landkreises an.

Eine Bewohnerin hatte den Brandgeruch gegen 9.10 Uhr bemerkt und sich noch rechtzeitig aus der Wohnung befreien können, hieß es von der Polizei. Das Feuer war im Anbau der Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl über.

Steinkirchen: Feuer bricht in Wohnhaus aus

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand von oben mit der Drehleiter. Trotz schnellen Eingreifens brannten das Dach und Teile der Wohnung aus. Durch das Löschwasser wurden auch andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen.

Im Einsatz waren die Ortwehren aus Grünendeich, Guderhandviertel, Hollern, Mittelnkirchen und Steinkirchen. Aus Harsefeld und Stade kamen Drehleitern zur Unterstützung.

Nach ersten Schätzungen der Polizei und Feuerwehr entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Der Imbiss im Erdgeschoss des Gebäudes kann derzeit nicht betrieben werden. Tatortermittler beschlagnahmten den Brandort und nahmen vor Ort erste Hinweise zur Brandursache auf. Genauere Ergebnisse werden jedoch erst in den nächsten Tagen erwartet.